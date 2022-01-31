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15 марта, 19:03 • 105452 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140409 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121612 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115255 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103839 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91179 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
Цена нефти направляется к наибольшему январскому росту за несколько десятилетий

Цена нефти направляется к наибольшему январскому росту за несколько десятилетий

Киев • УНН

 • 9323 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Рынки нефти открыли неделю ростом цен и шли до самого большого январского роста по меньшей мере за 30 лет, на фоне того, как устойчивый спрос опередил предложение, пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Эталонная марка нефти показала рост в цене на 1,3%, сократив ранее достигнутое повышение стоимости, но в этом месяце все равно продолжает рост на 17%. Фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне более 87 долларов за баррель.

"Комбинация стремительного спроса, слабого предложения и сокращения запасов помогла нефти взлететь в этом месяце, а ведущие банки и нефтяные компании заявляли, что цены вскоре могут превысить 100 долларов за баррель", - пишет издание.

Указано, что такая ситуация получила еще и дополнительную поддержку, на фоне того, как Россия собирает войска у Украины, однако, кроме этого, также усиливается из-за неспособности Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) обеспечить запланированное увеличение объемов поставок. Альянс ОПЕК+ собирается в среду, чтобы оценить ситуацию на рынке.

Дополнение

По мере того, как экономика продолжает восстанавливаться после начала пандемии, рынки нефтепродуктов переживают бурный рост. Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру получают стабильную прибыль от производства бензина, а прогноз спроса свидетельствует о росте, пишет при этом издание.

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