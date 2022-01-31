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Шахед-136

Ціна нафти прямує до найбільшого січневого зростання за кілька десятиліть

Ціна нафти прямує до найбільшого січневого зростання за кілька десятиліть

Київ • УНН

 • 9325 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Ринки нафти відкрили тиждень ростом цін і йшли до найбільшого січневого зростання за щонайменше 30 років, на тлі того, як стійкий попит випередив пропозицію, пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Еталонна марка нафти показала ріст в ціні на 1,3%, скоротивши раніше досягнуте зростання, але цього місяця все одно продовжує ріст на 17%. Ф'ючерси на нафту WTI торгувалися на рівні понад 87 доларів за барель.

"Комбінація стрімкого попиту, слабкої пропозиції та скорочення запасів допомогла нафті злетіти цього місяця, а провідні банки та нафтові компанії заявляли, що ціни невдовзі можуть перевищити 100 доларів за барель", - пише видання.

Вказано, що така ситуація отримала ще й додаткову підтримку, на тлі того, як Росія збирає війська біля України, однак, окрім цього, також посилюється через нездатність Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+) забезпечити заплановане збільшення обсягів постачання. Альянс ОПЕК+ збирається у середу, щоб оцінити ситуацію на ринку.

Доповнення

У міру того, як економіка продовжує відновлюватися після початку пандемії, ринки нафтопродуктів переживають бурхливе зростання. Нафтопереробні заводи по всьому світу отримують стабільний прибуток від виробництва бензину, а прогноз попиту свідчить про зростання, пише при цьому видання.

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