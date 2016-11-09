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15 марта, 19:03 • 113219 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160860 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134478 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127225 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110982 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104558 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100839 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена нефти Brent обвалилась на фоне новостей с выборов в США

Цена нефти Brent обвалилась на фоне новостей с выборов в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром упали в цене до 44,96 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,35%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 43,73 доллара за баррель, потеряв 2,78%.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента.

По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набирает 215 голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 244 голоса.

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