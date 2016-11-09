Цена нефти Brent обвалилась на фоне новостей с выборов в США

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,35%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 43,73 доллара за баррель, потеряв 2,78%.

Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента.

По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набирает 215 голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 244 голоса.