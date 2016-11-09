Цена нефти Brent обвалилась на фоне новостей с выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром упали в цене до 44,96 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,35%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 43,73 доллара за баррель, потеряв 2,78%.
Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента.
По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набирает 215 голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 244 голоса.