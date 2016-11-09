Ціна нафти Brent обвалилася на фоні новин з виборів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку впали в ціні до 44,96 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,35%.
При цьому ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 43,73 долара за барель, втративши 2,78%.
Нагадаємо, у США завершилося голосування на виборах президента.
За останніми даними, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набирає 215 голосів виборців, республіканець Дональд Трамп - 244 голоси.