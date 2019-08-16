Цена газа для промышленности в сентябре не изменится

"Нафтогаз предлагает газ по цене (которая будет действовать с 1 сентября для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - ред.) 4 640,00 - 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на август 2019 года, в сентябре цены не изменены", - сообщили в компании.

Как отмечается, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, Нафтогаз с августа снизил цену газа для промышленности.