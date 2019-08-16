Ціна газу для промисловості у вересні не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ціна газу для промислових споживачів у вересні не змінюється. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".
"Нафтогаз пропонує газ за ціною (яка діятимє з 1 вересня для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання - ред.) 4 640,00 – 5 204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на серпень 2019 року, у вересні ціни не змінено", - повідомили у компанії.
Як зазначається, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Нагадаємо, Нафтогаз з серпня знизив ціну газу для промисловості.