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Центровой Лень договорился о переходе в клуб НБА - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинский центровой Алексей Лень согласовал условия перехода в состав команды НБА “Атланты Хокс”, информирует УНН со ссылкой на Yahoo Sports.

“Ястребы” и 5-й номер драфта-2013 заключили двухлетний контракт на сумму в 8,5 млн. долл.

Отмечено, что уроженец Антрацита получил интерес по поводу подписания его кандидатуры от нескольких других клубов НБА, перед согласованием соглашения с “Хокс”.

Все 5-ть предыдущих лет в карьере игрока НБА Лень провел за “Финикс Санс”. В прошлом сезоне на его счету 69 проведенных игр в которых он получил по 8,5 очков, 7,5 подборов, 1,2 передачи и около 1-го блок-шота в среднем за матч.

Заметим, что на позиции центрового в составе “Хокс” нет звездных исполнителей. За “Атланту” выступают “бигмены” Дедмон и Джон Коллинс, которые в прошлом сезоне набирали в среднем по 10-10,5 очков за матч.

Кроме того добавим, “Атланта” заняла последнее 15 место Восточной конференции регулярного чемпионата НБА.

Украинские Национальные Новости

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