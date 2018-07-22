Центровой Лень договорился о переходе в клуб НБА - СМИ

“Ястребы” и 5-й номер драфта-2013 заключили двухлетний контракт на сумму в 8,5 млн. долл.

Отмечено, что уроженец Антрацита получил интерес по поводу подписания его кандидатуры от нескольких других клубов НБА, перед согласованием соглашения с “Хокс”.

Все 5-ть предыдущих лет в карьере игрока НБА Лень провел за “Финикс Санс”. В прошлом сезоне на его счету 69 проведенных игр в которых он получил по 8,5 очков, 7,5 подборов, 1,2 передачи и около 1-го блок-шота в среднем за матч.

Заметим, что на позиции центрового в составе “Хокс” нет звездных исполнителей. За “Атланту” выступают “бигмены” Дедмон и Джон Коллинс, которые в прошлом сезоне набирали в среднем по 10-10,5 очков за матч.

Кроме того добавим, “Атланта” заняла последнее 15 место Восточной конференции регулярного чемпионата НБА.