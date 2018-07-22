Центровий Лень домовився про перехід в клуб НБА – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Український центровий Олексій Лень погодив умови переходу до стану команди НБА “Атланти Хокс”, інформує УНН з посиланням на Yahoo Sports.
“Яструби” та 5-й номер драфту-2013 заключили дворічний контракт на суму в 8,5 млн. дол.
Зазначено, що уродженець Антрациту отримав інтерес з приводу підписання його кандидатури від кількох інших клубів НБА, перед погодженням угоди з “Хокс”.
Усі 5-ть попередніх років у кар’єрі гравця НБА Лень провів за “Фінікс Санс”. У минулій кампанії на його рахунку 69 проведених ігор в яких він здобував по 8,5 очка, 7,5 підбирання, 1,2 передачі та близько 1-го блок-шоту в середньому за матч.
Зауважимо, що на позиції центрового в складі “Хокс” немає зіркових виконавців. За “Атланту” виступають “бігмени” Дедмон і Джон Коллінс, які минулого сезону набирали в середньому по 10-10,5 очок за матч.
Крім того додамо, “Атланта” посіла останнє 15 місце Східної конференції регулярного чемпіонату НБА.