Центр государственного языка Латвии требует у мэра Даугавпилса объяснений за речь на русском

ЦГЯ ссылается на видеозапись фестиваля, проходившего 24 августа на озере Лиелие Стропи, на которой видно, как мэр обращается к гостям праздника на русском языке, несмотря на то, что конституция Латвии предусматривает, что латышский является официальным государственным языком. Также, указано в сообщении, согласно закону о самоуправлениях, рабочим языком муниципалитетов Латвии является латышский, а руководитель города, по мнению ЦГЯ, ради сплочения общества должен произносить речи по-латышски.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.

Как писал УНН, в феврале этого года министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения общего диктанта по русскому языку.