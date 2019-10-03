Центр державної мови Латвії вимагає у мера Даугавпілса пояснень за промову російською
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Центр державної мови (ЦДЯ) Латвії звернувся до мера Даугавпілса Андрія Елксніньша за роз’ясненнями в зв’язку з його виступом російською мовою під час фестивалю Dragon Boats в серпні, пише УНН з посиланням на Delfi.
ЦДЯ посилається на відеозапис фестивалю, що проходив 24 серпня на озері Ліеліе Стропі, на якому видно, як мер звертається до гостей свята російською мовою, незважаючи на те, що конституція Латвії передбачає, що латвійська є офіційною державною мовою. Також, зазначено в повідомленні, відповідно до закону про самоврядування, робочою мовою муніципалітетів Латвії є латвійська, а керівник міста, на думку ЦДЯ, заради згуртування суспільства повинен виголошувати промови латвійською.
У Латвії проживають майже 2 млн осіб, з яких російськомовні становлять близько 40%. Єдиною державною мовою в республіці є латвійська, а російська вважається іноземною. У 2012 році правозахисники на загальнонаціональному референдумі спробували домогтися надання російській мові статусу другої державної в Латвії, але більшість громадян не підтримала цю ініціативу.
Як писав УНН, у лютому цього року міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови.