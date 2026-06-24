Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы

Хотя ситуация в украинской энергосистеме сейчас остается относительно стабильной, многие украинцы продолжают готовиться к возможным отключениям электроэнергии и задумываются о приобретении резервных источников питания. УНН рассказывает, сколько сегодня стоят генераторы, от чего зависит их цена и какие альтернативы можно выбрать для дома или квартиры.

От чего зависит цена на генератор

Стоимость генератора формируется на основе ряда факторов, связанных с техническими характеристиками конкретной модели и ее функциональностью. В частности, от мощности установки - чем выше мощность, тем дороже устройство. Генераторы мощностью 1-2 кВт, предназначенные для небольших объектов и квартир (при наличии соответствующих условий) с минимальным количеством электроники. Они обойдутся значительно дешевле, чем модели на 5-10 кВт, которые способны полноценно питать загородный дом, офис или небольшое производство.

Также ключевым фактором является стоимость комплектующих - генераторы известных брендов отличаются более высоким качеством материалов, чем малоизвестных. Например, при изготовлении используют медную или алюминиевую обмотку. О качестве комплектующих в конкретной модели генератора стоит проконсультироваться со специалистом или самостоятельно изучить характеристику на сайте производителя.

Стоимость генератора также напрямую зависит от типа двигателя - инверторные генераторы создают стабильное синусоидальное напряжение, что позволяет их использовать для подключения чувствительной техники. Они гарантируют длительную безопасную работу компьютеров, медицинских приборов и бытовой техники с цифровым управлением.

Кроме того, на цену влияет функциональность и объем топливного бака.

Пытаясь подобрать хороший генератор, важно учесть, что высокая цена может быть оправдана дополнительными преимуществами: надежностью, экономичностью, расширенной комплектацией и функциональностью, а также удобством эксплуатации.

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Как выбрать генератор для дома

Для обычной бытовой техники может хватить генератора мощностью 3 кВт. Благодаря ему можно пользоваться освещением, приборами первой необходимости, например, холодильником. Однако от одновременного включения фена, утюга или стиральной машины придется отказаться. Такой генератор лучше всего подходит в качестве вспомогательного источника электропитания.

Правильно подобранный генератор способен обеспечить электроэнергией дом, дачу, офис или торговое помещение. Если он будет использоваться в доме с небольшим количеством бытовых приборов, подойдет бензиновый генератор мощностью до 3 кВт. Для электропитания дачи лучше взять бензиновую модель мощностью до 5 кВт. Для небольшого магазина или строительной площадки подойдет бензиновый или дизельный агрегат мощностью до 7-8 кВт. На крупном строительстве или производстве понадобится дизельный генератор мощностью 10 кВт и выше.

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Сколько стоят бензиновые и дизельные генераторы

Стоимость бензиновых генераторов мощностью от 2,8 кВт до 3 кВт в настоящее время колеблется от 8 тыс. гривен до 36 тыс. гривен. Как уже отмечалось, цена зависит от производителя, объема топливного бака и т.д.

Цены на дизельный генератор стартуют от 9 тыс. гривен и могут достигать 40 тыс. гривен.

Стоимость бензинового генератора мощностью до 5 кВт начинается с 10 тыс. гривен и может достигать 150 тыс. гривен.

На дизельный генератор с такой мощностью цена стартует с 30 тыс. гривен и может достигать также 150 тыс. гривен.

Более мощные генераторы (10 кВт и выше) имеют уже гораздо более высокую стартовую цену - от 45 тыс. гривен.

Альтернативные источники питания: что можно выбрать вместо генератора

Отметим, согласно требованиям правил пожарной безопасности и для того, чтобы люди не отравились продуктами сгорания топлива от генератора, генераторы категорически запрещено устанавливать внутри жилых помещений, например, в квартирах, в домах, а также в подвалах, гаражах, подъездах, на чердаках. Также бытовые генераторы нельзя ставить в производственных закрытых помещениях.

Поэтому для квартир необходимо использовать альтернативные источники питания. Самым простым и самым дешевым источником автономного питания будет инвертор. Инвертор – это прибор, который преобразует постоянный ток от аккумулятора (обычно 12 вольт) в переменный ток, который мы получаем из розетки, то есть в 220 вольт. Без аккумулятора инвертор работать не будет. А сам аккумулятор необходимо периодически заряжать, поэтому нужно еще и зарядное устройство.

Цены на инверторы колеблются от 2 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

Также для квартиры отлично подойдут портативные станции EcoFlow. Это мобильное зарядное устройство, которое по принципу работы напоминает павербанк. От него электростанция отличается только мощностью и размерами.

В настоящее время портативные станции имеют множество вариантов - от зарядки ноутбука до функционирования всей квартиры.

Выбирая зарядную станцию, вам стоит обратить внимание на емкость аккумулятора, скорость его зарядки, габариты и возможность подключения солнечных панелей для дополнительной автономности.

Так, например, станции мощностью до 300 Вт, которые подойдут для подзарядки гаджетов, ноутбуков, обойдутся до 25 тыс. гривен.

Например, для корректной работы холодильника нужна зарядная станция с номинальной мощностью от 500 Вт. Стоимость такой станции уже начинается от 30 тыс. гривен.

Стоимость станции для питания всей квартиры обойдется уже до 200 тыс. гривен.

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