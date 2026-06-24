Часть пяти областей осталась без света из-за атак рф и непогоды, потребление падает

Часть пяти областей осталась без электроснабжения из-за вражеских атак и непогоды, потребление упало, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остается 20 населенных пунктов в Кировоградской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Потребление

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Причина изменений – безоблачная погода на всей территории Украины. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 09:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития