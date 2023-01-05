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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Это уменьшает влияние московской церкви на православных украинцев": эксперт о проведении рождественской литургии Епифанием в Лавре

Киев • УНН

 • 976518 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Проведение рождественской литургии митрополитом Епифанием в Киево-Печерской Лавре – это знаковое событие. Ведь впервые за более чем 3 века святыня переходит в Православную церковь Украины. Это сразу укрепляет ПЦУ и ослабляет влияние московского патриархата. Об этом в комментарии УНН рассказал директор ОО «Центр религиозной безопасности» Дмитрий Горевой.

"Это уменьшает влияние московской церкви на православных украинцев": эксперт о проведении рождественской литургии Епифанием в Лавре

Цитата

«Это историческое событие, потому что Украинская православная церковь возвращается в украинскую Лавру. Ведь ПЦУ и канонически, и юридически является наследницей древней Киевской Митрополии, владевшей Киево-Печерской Лаврой более 6 веков. А московский патриархат владел Лаврой 3 века. Если брать историю, у ПЦУ больше прав на Лавру, чем у упц мп. Поэтому возвращение украинской святыни к украинской церкви – знаковое событие», – рассказал Горевой.

Детали

Для московского патриархата это означает уменьшение своего влияния в Украине. Кроме того, это серьезный урон и с точки зрения российской пропаганды, считает эксперт.

«Утрата важной святыни – это вторая по серьезности потеря после Томоса и признание ПЦУ. Ведь они постоянно отмечали то, что обладают святыней и духовным сокровищем. Даже печально известная пропагандистка маргарита симоньян говорила, что якобы “не будем бомбить Киев, потому что там Киево-Печерская Лавра”. Даже для таких неверующих в Бога пропагандистов это символ и важная вещь. Это укрепляет ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и уменьшает влияние московской церкви на православных украинцев. Хотя они не избавились от нее полностью. Сейчас речь идет об Успенском храме – главном кафедральном храме Киево-Печерской Лавры, который находится на территории Верхней Лавры. Но Нижняя Лавра, там где пещеры, остается пока за упц мп», – отметил Горевой.

Относительно реакции верующих, то эксперт заметил некоторое недовольство среди приверженцев московского патриархата. Но большинство украинцев, судя по реакции соцсетей, откровенно радуются данной новости.

«Приведет ли недовольство к протестам? Я не думаю, что они смогут профинансировать эти акции. Их главный кошелек – олигарх Вадим Новинский. Но он под санкциями, а его активы заблокированы. Поэтому я не думаю, что возможны какие-то протестные движения из-за этого», – считает Горевой.

Напомним

Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе.

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