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“Це зменшує вплив московської церкви на православних українців”: експерт про проведення різдвяної літургії Епіфанієм у Лаврі

Київ • УНН

 • 976518 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Проведення різдвяної літургії митрополитом Епіфанієм в Києво-Печерській Лаврі – це знакова подія. Адже вперше за понад 3 століття святиня переходить до Православної церкви України. Це одразу укріплює ПЦУ та послаблює вплив московського патріархату. Про це в коментарі УНН розповів директор ГО «Центр релігійної безпеки» Дмитро Горєвой.

“Це зменшує вплив московської церкви на православних українців”: експерт про проведення різдвяної літургії Епіфанієм у Лаврі

Цитата

«Це історична подія, тому що Українська православна церква повертається до української Лаври. Адже ПЦУ і канонічно, і юридично є спадкоємицею давньої Київської Митрополії, яка володіла Києво-Печерською Лаврою понад 6 століть. А московський патріархат володів Лаврою 3 століття. Якщо брати історію, в ПЦУ більше прав на Лавру, ніж в упц мп. Тому повернення української святині до української церкви – знакова подія», – розповів Горєвой.

Деталі

Натомість для московського патріархату це означає зменшення свого впливу в Україні. Крім того, це серйозна втрата і з точки зору російської пропаганди, вважає експерт.

«Втрата важливої святині – це друга за серйозністю втрата після Томосу та визнання ПЦУ. Адже вони постійно наголошували на тому, що володіють святинею і духовним скарбом. Навіть сумнозвісна пропагандистка маргарита симоньян говорила, що нібито “не будемо бомбити Київ, бо там Києво-Печерська Лавра”. Навіть для таких невіруючих у Бога пропагандистів це символ та важлива річ. Це укріплює ПЦУ на чолі митрополитом Епіфанієм і зменшує вплив московської церкви на православних українців. Хоча вони не позбулися її повністю. Зараз мова йде про Успенський храм – головний кафедральний храм Києво-Печерської Лаври, який знаходиться на території Верхньої Лаври. Але Нижня Лавра, там де печери, залишається поки за упц мп», – зазначив Горєвой.

Щодо реакції вірян, то експерт помітив деяке невдоволення серед прихильників московського патріархату. Але більшість українців, судячи з реакції соцмереж, відверто радіють даній новині.

«Чи призведе невдоволення до протестів? Я не думаю, що вони зможуть ці акції профінансувати. Їх головний гаманець – олігарх Вадим Новинський. Але він під санкціями, а його активи заблоковані. Тому я не думаю, що можливі якісь протестні рухи через це», – вважає Горєвой.

Нагадаємо

Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

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