"Это неуважение к олимпийской семье": что произошло на Олимпийской базе, где должны пройти дебаты между Гутцайтом и Беленюком

Несмотря на игнорирование публичной дискуссии оппонентом, Беленюк единолично вышел на трибуну и пообщался с ведущим дебатов. По его словам, отказ от дебатов со стороны Гутцайта – это неуважение ко всей олимпийской семье.

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“Я вообще не вижу причин не приехать, не рассказать о своем видении, не представить свою программу, тем более не брать трубку от представителей СМИ и всячески избегать разговора и прямых вопросов…

Сегодня воскресенье, выходной день. Уделить полчаса для дискуссии перед столь важными выборами, которые проходят раз в 4 года – думаю это не очень сложно.

Это неуважение не ко мне, а ко всей олимпийской спортивной семье. Они имеют право знать, а не вслепую выбирать человека, который ничего не декларирует и не говорит как видит развитие сферы, куда он ндвижется", - рассказал Беленюк.

Используя возможность, он представил присутствующим журналистам основные положения собственной программы и рассказал о проблемах, с которыми к нему обращаются спортсмены.

“Мы все понимаем какая ситуация в стране: сейчас у нас война с россией и все усилия нашего государства, в том числе и финансовый ресурс, идут в первую очередь, чтобы помочь ВСУ отстаивать нашу землю. Но все мы знаем, что на базе НОК был сформирован фонд помощи украинским атлетам, условно говоря, распределять этот фонд назначили Сергея Бубку. И многие спортсмены обращаются ко мне с вопросом о непонятности алгоритма распределения средств.

Есть два спортсмена с одинаковыми результатами, и одному дают деньги на соревнования, сборы, а другому – нет. А спортсмены общаются между собой и очень чувствительно относятся к такому подходу, когда нет ясности. Поэтому один из пунктов нашей программы состоит в том, чтобы наладить конкретный алгоритм распределения международной поддержки”, - сообщил Беленюк.

Несмотря на то, что Гутцайт не пришел на дебаты, ведущий выразил надежду, что господин министр смотрит их прямой эфир и озвучил вопросы, предоставленные спортивным сообществом, а именно:

1. Почему Вадим Гутцайт не ушел с поста президента Федерации Фехтования Украины, вступив на должность министра?

2. Почему с начала войны Минмолодежьспорта не инициировало совместных заседаний с руководителями по всем видам спорта? Почему не инициировало разработку общих правил игры и выживания во время войны?

3. При поддержке действующего министра должность старшего тренера сборной Украины по вольной борьбе занял Василий Федоришин, бывший борец, у которого отобрали серебряную медаль Олимпиады-2008 за употребление допинга. Не противоречит ли такое решение олимпийской хартии? Проявляло ли Министерство молодежи и спорта инициативу, чтобы Федоришин вернул государственные награды за эту медаль?

4. Почему Министерство молодежи и спорта вмешивалось в формирование состава олимпийской сборной по художественной гимнастике и вопреки позиции тренерского штаба отправило на Игры-2020 другую спортсменку?

5. Действующий президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко заявлял, что Вадим Гутцайт был инициатором возвращения на эту должность Александра Башенко, отлученного от руководства по итогам громкого скандала, связанного с хамским отношением к спортсменам. От спортивной деятельности господина Башенко отлучил, в частности, Международный союз велосипедистов (UCI). Почему Вадим Гутцайт дает оценку человеческим чертам оппонента Башенко и игнорирует позицию ведущих украинских спортсменов и UCI по отношению к самому Башенко?

6. В Украине, в тех городах, где не ведутся активные боевые действия, со зрителями проходят театральные представления, показы кинофильмов, работают кафе и рестораны. Почему Министерство молодежи и спорта не поднимало вопроса хотя бы о частичном допуске зрителей на трибуны спортивных арен во время соревнований чемпионатов Украины по разным видам спорта?

Ответит ли Вадим Гутцайт на озвученные вопросы, или проигнорирует их как дебаты – неизвестно.

Дополнение

Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.