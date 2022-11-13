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“Це неповага до олімпійської родини”: що відбулося на Олімпійській базі, де мали б пройти дебати між Гутцайтом та Беленюком

“Це неповага до олімпійської родини”: що відбулося на Олімпійській базі, де мали б пройти дебати між Гутцайтом та Беленюком

Київ • УНН

 • 896923 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні мали б відбутися публічні дебати між кандидатом на посаду Президента Національного Олімпійського комітету, народним депутатом України, олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком та чинним міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом, який також претендує на президентське крісло НОК, однак останній проігнорував дискусію та не приїхав на Олімпійську базу «Конча-Заспа», передає УНН.

Попри ігнорування публічної дискусії опонентом, Беленюк одноосібно вийшов на трибуну та поспілкувався з ведучим дебатів. За його словами, відмова від дебатів зі сторони Гутцайта - це неповага до всієї олімпійської родини.

Цитата

“Я взагалі не бачу причин не приїхати, не розказати про своє бачення, не представити свою програму, тим паче не брати слухавку від представників ЗМІ та всіляко уникати розмови і прямих питань…

Сьогодні неділя, вихідний день. Приділити пів години для дискусії перед такими важливими виборами, які проходять раз на 4 роки – думаю це не дуже складно.

Це неповага не до мене, а до всієї олімпійської спортивної родини. Вони мають право знати, а не наосліп обирати людину, яка нічого не декларує і не говорить як бачить розвиток сфери, куди вона прямує”, - розповів Беленюк.

Користуючись нагодою, він представив присутнім журналістам основі положення власної програми та розповів про проблеми, з якими до нього звертаються спортсмени.

“Ми всі розуміємо яка ситуація в країні: зараз у нас війна з росією і всі зусилля нашої держави, в тому числі і фінансовий ресурс, йдуть в першу чергу, щоб допомогти ЗСУ відстоювати нашу землю. Але ми всі знаємо, що на базі НОК був сформований фонд допомоги українським атлетам, умовно кажучи, розподіляти цей фонд призначили Сергія Бубку. І багато спортсменів звертаються до мене з питанням незрозумілості алгоритму розподілу коштів.

Є два спортсмени із однаковими результатами, і одному дають гроші на змагання, збори, а іншому - ні. А спортсмени комунікують між собою і дуже чутливо відносяться до такого підходу, коли немає ясності. Тому один із пунктів нашої програми полягає в тому, щоб налагодити конкретний алгоритм розподілу міжнародної підтримки”, - повідомив Беленюк.

Попри те, що Гутцайт не прийшов на дебати, ведучий висловив сподівання, що пан міністр дивиться їх прямий ефір та озвучив питання, які були надані від спортивної спільноти, а саме:

1. Чому Вадим Гутцайт не пішов з посади президента Федерації Фехтування України, обійнявши посаду міністра?

2. Чому від початку війни Мінмолодьспорту не ініціювало спільних засідань з керівниками з усіх видів спорту? Чому не ініціювало розробки спільних правил гри і виживання в час війни?

3. За підтримки чинного міністра посаду старшого тренера збірної України з вільної боротьби обійняв Василь Федоришин, колишній борець, у якого відібрали срібну медаль Олімпіади-2008 за вживання допінгу. Чи не суперечить таке рішення олімпійській хартії? Чи проявляло Міністерство молоді і спорту ініціативу, щоб Федоришин повернув державні нагороди за цю медаль?

4. Чому Міністерство молоді і спорту втручалося у формування складу олімпійської збірної з художньої гімнастики і всупереч позиції тренерського штабу відправило на Ігри-2020 іншу спортсменку?

5. Чинний президент Федерації велоспорту України Андрій Гривко заявляв, що Вадим Гутцайт був ініціатором повернення на цю посаду Олександра Башенка, відлученого від керівництва за підсумками гучного скандалу, пов’язаного з хамським ставленням до спортсменів. Від спортивної діяльності пана Башенка відлучив зокрема Міжнародний союз велосипедистів (UCI). Чому Вадим Гутцайт дає оцінку людським рисам опонента Башенка і ігнорує позицію провідних українських спортсменів та UCI щодо самого Башенка?

6. В Україні, в тих містах, де не ведуться активні бойові дії, з глядачами відбуваються театральні вистави, покази кінофільмів, працюють кафе і ресторани. Чому Міністерство молоді і спорту не підіймало питання бодай про частковий допуск глядачів на трибуни спортивних арен під час змагань чемпіонатів України з різних видів спорту?

Чи надасть відповідь Вадим Гутцайт на озвучені питання, або проігнорує їх як дебати - невідомо.

Доповнення

Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

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