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ЦАХАЛ: бои продолжаются в 7-8 точках, Израиль "серьезно ухудшил" способности ХАМАС

ЦАХАЛ: бои продолжаются в 7-8 точках, Израиль "серьезно ухудшил" способности ХАМАС

Киев • УНН

 • 517138 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По данным ВС Израиля, боевые действия между израильскими силами и боевиками ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на территории Израиля, сообщает в понедельник The Times of Israel, пишет УНН.

Цитата

«Мы все еще ведем бои. Вокруг Газы есть от семи до восьми открытых мест, где у нас все еще есть воины, сражающиеся с террористами», - сообщил журналистам военный представитель Ричард Хехт.

«Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль, - сказал он. - Я надеюсь, что мы это сделаем к концу дня».

Детали

Как отмечает CNN, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Израиль «серьезно ухудшил способности» палестинской группировки боевиков ХАМАС, в то время, как авиаудары по сектору Газа продолжались до утра понедельника.

ЦАХАЛ заявил, что атаковал здание, в котором размещались боевики ХАМАС и несколько оперативных командных центров группировки, включая трехэтажный командный центр.

ВС Израиля показали кадры авиаударов по боевикам за минувшие сутки.

"ЦАХАЛ атаковал более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газа", - говорится в подписи к видео.

בגל תקיפה לילי; צה"ל תקף למעלה מ-500 מטרות אסטרטגיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה

מטוסי ומסוקי קרב, כלי טיס וכוחות ארטילריה תקפו במהלך הלילה מאות רבות של מטרות של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה >> pic.twitter.com/23vjIKeaW5

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.

В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.

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