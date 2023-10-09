ЦАХАЛ: бои продолжаются в 7-8 точках, Израиль "серьезно ухудшил" способности ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По данным ВС Израиля, боевые действия между израильскими силами и боевиками ХАМАС продолжаются в семи-восьми местах вокруг сектора Газа на территории Израиля, сообщает в понедельник The Times of Israel, пишет УНН.
Цитата
«Мы все еще ведем бои. Вокруг Газы есть от семи до восьми открытых мест, где у нас все еще есть воины, сражающиеся с террористами», - сообщил журналистам военный представитель Ричард Хехт.
«Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль, - сказал он. - Я надеюсь, что мы это сделаем к концу дня».
Детали
Как отмечает CNN, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Израиль «серьезно ухудшил способности» палестинской группировки боевиков ХАМАС, в то время, как авиаудары по сектору Газа продолжались до утра понедельника.
ЦАХАЛ заявил, что атаковал здание, в котором размещались боевики ХАМАС и несколько оперативных командных центров группировки, включая трехэтажный командный центр.
ВС Израиля показали кадры авиаударов по боевикам за минувшие сутки.
"ЦАХАЛ атаковал более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газа", - говорится в подписи к видео.
בגל תקיפה לילי; צה"ל תקף למעלה מ-500 מטרות אסטרטגיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה
מטוסי ומסוקי קרב, כלי טיס וכוחות ארטילריה תקפו במהלך הלילה מאות רבות של מטרות של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה >> pic.twitter.com/23vjIKeaW5
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.
В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.