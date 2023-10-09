ЦАХАЛ: бої продовжуються в 7-8 точках, Ізраїль "серйозно погіршив" спроможності ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За даними ЗС Ізраїлю, бойові дії між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС продовжуються у семи-восьми місцях навколо сектору Газа на території Ізраїлю, повідомляє у понеділок The Times of Israel, пише УНН.
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«Ми все ще ведемо бої. Навколо Гази є від семи до восьми відкритих місць, де у нас все ще є воїни, які борються з терористами», - повідомив журналістам військовий представник Річард Хехт.
«Ми думали, що до вчорашнього дня ми матимемо повний контроль, - сказав він. - Я сподіваюся, що ми зробимо це до кінця дня».
Деталі
Як зазначає CNN, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що Ізраїль «серйозно погіршив спроможності» палестинського угруповання бойовиків ХАМАС, тоді як авіаудари по сектору Газа тривали до ранку понеділка.
ЦАХАЛ заявив, що атакував будівлю, у якій розміщувалися бойовики ХАМАС та кілька оперативних командних центрів угруповання, включаючи триповерховий командний центр.
ЗС Ізраїлю показали кадри авіаударів по бойовиках за минулу добу.
"ЦАХАЛ атакував понад 500 стратегічних об'єктів терористичних організацій у секторі Газа", - ідеться у підписі до відео.
בגל תקיפה לילי; צה"ל תקף למעלה מ-500 מטרות אסטרטגיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה
מטוסי ומסוקי קרב, כלי טיס וכוחות ארטילריה תקפו במהלך הלילה מאות רבות של מטרות של ארגוני הטרור חמאס וגא"פ ברצועת עזה >> pic.twitter.com/23vjIKeaW5
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.
В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.