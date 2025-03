Трюдо назначил Христю Фриланд министром финансов Канады

52-летняя Фриланд — канадка украинского происхождения, ранее возглавлявшая Министерство иностранных дел Канады. Она также остается в должности заместителя премьер-министра.

Фриланд присягнула на должность во вторник, став первой женщиной-министром финансов Канады.

Предыдущий министр финансов Билл Морно подал в отставку в понедельник, как сообщают СМИ, по недоразумению с премьером Трюдо. В частности, они имели разные взгляды на расходы связанные с пандемией, пишет издание.

В Канаде Христю Фриланд называют наиболее вероятной преемницей Трюдо как лидера Либеральной партии. Будучи главой МИД, она возглавляла канадскую делегацию на переговорах по Торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой в 2017 и 2018 годах.

Основной задачей Фриланд на новой должности в правительстве будет восстановление экономики Канады, пострадавшей в результате пандемии COVID-19. По прогнозам экономистов, к концу года дефицит страны может составить более 253 млрд долларов. Это будет самый большой дефицит бюджета страны со времен Второй мировой войны.

Фриланд пошла работать в политику в 2013 году, перед тем она занималась журналистикой. Среди медиа-компаний, где работала, есть Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

В 2012 году Фриланд написала книгу “Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы”, которая стала бестселлером The New York Times и получила премию выдающейся канадской книги о бизнесе. Книга переведена на украинский язык.

Фриланд неоднократно заявляла, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.