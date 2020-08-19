Трюдо назначил Христю Фриланд министром финансов Канады

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84542 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127111 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107563 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127607 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101317 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102128 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Трюдо назначил Христю Фриланд министром финансов Канады

Трюдо назначил Христю Фриланд министром финансов Канады

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил Христю Фриланд, гражданку Канады украинского происхождения, новым министром финансов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

52-летняя Фриланд — канадка украинского происхождения, ранее возглавлявшая Министерство иностранных дел Канады. Она также остается в должности заместителя премьер-министра.

Фриланд присягнула на должность во вторник, став первой женщиной-министром финансов Канады.

Предыдущий министр финансов Билл Морно подал в отставку в понедельник, как сообщают СМИ, по недоразумению с премьером Трюдо. В частности, они имели разные взгляды на расходы связанные с пандемией, пишет издание.

В Канаде Христю Фриланд называют наиболее вероятной преемницей Трюдо как лидера Либеральной партии. Будучи главой МИД, она возглавляла канадскую делегацию на переговорах по Торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой в 2017 и 2018 годах.

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Основной задачей Фриланд на новой должности в правительстве будет восстановление экономики Канады, пострадавшей в результате пандемии COVID-19. По прогнозам экономистов, к концу года дефицит страны может составить более 253 млрд долларов. Это будет самый большой дефицит бюджета страны со времен Второй мировой войны.

Фриланд пошла работать в политику в 2013 году, перед тем она занималась журналистикой. Среди медиа-компаний, где работала, есть Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

В 2012 году Фриланд написала книгу “Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы”, которая стала бестселлером The New York Times и получила премию выдающейся канадской книги о бизнесе. Книга переведена на украинский язык.

Фриланд неоднократно заявляла, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает украинские традиции.

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