Трюдо призначив Христю Фріланд міністром фінансів Канади

ukru
18:42 • 34723 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 72703 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83525 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111089 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117796 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116131 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151161 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124966 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124683 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123856 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77953 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26399 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32515 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 26057 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 28027 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77953 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102085 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82639 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151161 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50915 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58321 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107672 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125949 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125363 перегляди
Актуальне
Трюдо призначив Христю Фріланд міністром фінансів Канади

Трюдо призначив Христю Фріланд міністром фінансів Канади

Київ • УНН

 • 11921 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив Христю Фріланд, канадійку українського походження, новим міністром фінансів. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.

52-річна Фріланд — канадійка українського походження, раніше очолювала Міністерство закордонних справ Канади. Вона також залишається на посаді заступниці прем’єр-міністра.

Фріланд присягнула на посаду у вівторок, ставши першою жінкою-міністром фінансів Канади.

Попередній міністр фінансів Білл Морно подав у відставку в понеділок, як повідомляють ЗМІ, через непорозуміння з прем’єром Трюдо. Зокрема, вони мали різні погляди на витрати пов’язані з пандемією, пише видання.

У Канаді Христю Фріланд називають найбільш ймовірною наступницею Трюдо як лідера Ліберальної партії. Будучи главою МЗС, вона очолювала канадську делегацію на переговорах щодо Торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою у 2017 та 2018 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Канада обговорили лібералізацію візового режиму та вільну торгівлю між країнами

Основне завдання Фріланд на новій посаді в уряді буде відновлення економіки Канади, яка постраждала внаслідок пандемії COVID-19. За прогнозами економістів, до кінця року дефіцит країни може скласти понад 253 мільярда доларів. Це буде найбільший дефіцит бюджету країни з часів ІІ Світової війни.

Христя Фріланд пішла працювати в політику в 2013 році, перед тим вона займалась журналістикою. Серед медіа-компаній, де працювала, є Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

У 2012 році Фріланд написала книгу “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”, що стала бестселлером The New York Times та отримала премію Найвидатнішої канадської книги про бізнес. Книга перекладена українською мовою.

Христя Фріланд неодноразово заявляла, що пишається своїм українським корінням і підтримує українські традиції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87