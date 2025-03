Трюдо призначив Христю Фріланд міністром фінансів Канади

52-річна Фріланд — канадійка українського походження, раніше очолювала Міністерство закордонних справ Канади. Вона також залишається на посаді заступниці прем’єр-міністра.

Фріланд присягнула на посаду у вівторок, ставши першою жінкою-міністром фінансів Канади.

Попередній міністр фінансів Білл Морно подав у відставку в понеділок, як повідомляють ЗМІ, через непорозуміння з прем’єром Трюдо. Зокрема, вони мали різні погляди на витрати пов’язані з пандемією, пише видання.

У Канаді Христю Фріланд називають найбільш ймовірною наступницею Трюдо як лідера Ліберальної партії. Будучи главою МЗС, вона очолювала канадську делегацію на переговорах щодо Торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою у 2017 та 2018 роках.

Основне завдання Фріланд на новій посаді в уряді буде відновлення економіки Канади, яка постраждала внаслідок пандемії COVID-19. За прогнозами економістів, до кінця року дефіцит країни може скласти понад 253 мільярда доларів. Це буде найбільший дефіцит бюджету країни з часів ІІ Світової війни.

Христя Фріланд пішла працювати в політику в 2013 році, перед тим вона займалась журналістикою. Серед медіа-компаній, де працювала, є Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

У 2012 році Фріланд написала книгу “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”, що стала бестселлером The New York Times та отримала премію Найвидатнішої канадської книги про бізнес. Книга перекладена українською мовою.

Христя Фріланд неодноразово заявляла, що пишається своїм українським корінням і підтримує українські традиції.