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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое кубинцев вплавь переправились в Украину из России

Киев • УНН

 • 11552 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Сумской области пограничники задержали трех кубинцев, которые вплавь пересекли реку, чтобы попасть в Украину с территории Российской Федерации. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы, передает УНН.

Трое кубинцев вплавь переправились в Украину из России

"Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекая вплавь реку Сейм. Они имели при себе ID-карты граждан Республики Куба", - говорится в сообщении.

Сейчас правонарушителей доставили в отдел пограничной службы "Белополье" для составления административных материалов. Проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.

Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали автомобиль под управлением гражданина РФ, который перевозил шесть незаконных мигрантов.

Украинские Национальные Новости

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