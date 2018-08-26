Трое кубинцев вплавь переправились в Украину из России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Сумской области пограничники задержали трех кубинцев, которые вплавь пересекли реку, чтобы попасть в Украину с территории Российской Федерации. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Предварительно установлено, что правонарушители незаконно попали на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекая вплавь реку Сейм. Они имели при себе ID-карты граждан Республики Куба", - говорится в сообщении.
Сейчас правонарушителей доставили в отдел пограничной службы "Белополье" для составления административных материалов. Проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.
Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали автомобиль под управлением гражданина РФ, который перевозил шесть незаконных мигрантов.