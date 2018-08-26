Троє кубинців вплав переправилися в Україну з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Сумській області прикордонники затримали трьох кубинців, які вплав перетнули річку, щоб потрапити в Україну з території Російської Федерації. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби, передає УНН.
“Попередньо з’ясовано, що правопорушники незаконно потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску через російсько-український кордон, перетнувши вплав річку Сейм. Особи мали при собі ID-картки громадян Республіки Куба”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правопорушників доставлено до відділу прикордонної служби “Білопілля” для складання адміністративних матеріалів. Проінформовано відповідні взаємодіючі правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали автомобіль під керуванням громадянина РФ, який перевозив шістьох незаконних мігрантів.