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Трое боевиков пострадали в результате ДТП и возгорания грузовика с боеприпасами - разведка

Трое боевиков пострадали в результате ДТП и возгорания грузовика с боеприпасами - разведка

Киев • УНН

 • 7838 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате ДТП и возгорания грузового автомобиля с боеприпасами из-за нарушения правил безопасности при обращении с оружием трое боевиков получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

“24 марта этого года в городе Макеевка в результате дорожно-транспортного происшествия и возгорания грузового автомобиля с боеприпасами в результате нарушения правил безопасности при обращении с оружием получили ранения три военнослужащих, прибывших для прохождения службы по контракту в воинские части 1-го АК ВС РФ с города Екатеринбург Свердловской области”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кадеевке на Луганщине погибли двое боевиков и шесть ранены в результате подрыва на собственном минном поле.

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