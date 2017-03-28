Трое боевиков пострадали в результате ДТП и возгорания грузовика с боеприпасами - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате ДТП и возгорания грузового автомобиля с боеприпасами из-за нарушения правил безопасности при обращении с оружием трое боевиков получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
“24 марта этого года в городе Макеевка в результате дорожно-транспортного происшествия и возгорания грузового автомобиля с боеприпасами в результате нарушения правил безопасности при обращении с оружием получили ранения три военнослужащих, прибывших для прохождения службы по контракту в воинские части 1-го АК ВС РФ с города Екатеринбург Свердловской области”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кадеевке на Луганщине погибли двое боевиков и шесть ранены в результате подрыва на собственном минном поле.