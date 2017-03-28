Троє бойовиків постраждали внаслідок ДТП і загорання вантажівки з боєприпасами - розвідка

“24 березня цього року у місті Макіївка в результаті дорожньо-транспортної пригоди та загоряння вантажного автомобіля з боєприпасами внаслідок порушення правил безпеки при поводженні зі зброєю отримали поранення три військовослужбовці, які прибули для проходження служби за контрактом до військових частин 1-го АК ЗС РФ з міста Єкатеринбург Свердловської області”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кадіївці на Луганщині загинуло двоє бойовиків та шестеро поранено через підрив на власному мінному полі.