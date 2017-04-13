Трех раненых бойцов АТО доставили в Днепр

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76751 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110991 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169193 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124378 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106041 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159807 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трех раненых бойцов АТО доставили в Днепр

Трех раненых бойцов АТО доставили в Днепр

Киев  •  УНН

 • 11090 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепропетровскую областную клиническую больницу им.Мечникова доставили трех раненых бойцов АТО. Об этом сообщает главный врач ОКБ им.Мечникова Сергей Рыженко в социальной сети Facebook, передает УНН.

“Трое молодых военных, внешне здоровых, поступили ночью в реанимацию Мечникова. Минно-взрывные ранения с 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов ”, - пишет медик.

По информации, ранения у бойцов сложные: головы, груди, живота, поясницы. Имеют оторванные конечности, тяжелые контузии. Сейчас военные находятся в реанимации.

Напомним, 21 апреля в военный госпиталь в Днепре доставили восемь бойцов АТО .

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