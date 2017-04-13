Трех раненых бойцов АТО доставили в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепропетровскую областную клиническую больницу им.Мечникова доставили трех раненых бойцов АТО. Об этом сообщает главный врач ОКБ им.Мечникова Сергей Рыженко в социальной сети Facebook, передает УНН.
“Трое молодых военных, внешне здоровых, поступили ночью в реанимацию Мечникова. Минно-взрывные ранения с 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов ”, - пишет медик.
По информации, ранения у бойцов сложные: головы, груди, живота, поясницы. Имеют оторванные конечности, тяжелые контузии. Сейчас военные находятся в реанимации.
Напомним, 21 апреля в военный госпиталь в Днепре доставили восемь бойцов АТО .