Трех раненых бойцов АТО доставили в Днепр

“Трое молодых военных, внешне здоровых, поступили ночью в реанимацию Мечникова. Минно-взрывные ранения с 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов ”, - пишет медик.

По информации, ранения у бойцов сложные: головы, груди, живота, поясницы. Имеют оторванные конечности, тяжелые контузии. Сейчас военные находятся в реанимации.

Напомним, 21 апреля в военный госпиталь в Днепре доставили восемь бойцов АТО .