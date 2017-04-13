Трьох поранених бійців АТО доставили до Дніпра

“Троє молодих військових, зовні здорових, поступили вночі в реанімацію Мечникова. Мінно-вибухові поранення з 120-го калібру залишають, як правило, небагато шансів,”- пише медик.

За інформацією, поранення у бійців складні: голови, грудей, живота, попереку. Мають відірвані кінцівки, важкі контузії. Наразі військові знаходяться у реанімації.

Нагадаємо, 21 квітня до військового шпиталю у Дніпрі доставили вісьмох бійців АТО.