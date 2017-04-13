Трьох поранених бійців АТО доставили до Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доставили трьох поранених бійців АТО. Про це повідомляє головний лікар ОКЛ ім.Мечникова Сергій Риженко у соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“Троє молодих військових, зовні здорових, поступили вночі в реанімацію Мечникова. Мінно-вибухові поранення з 120-го калібру залишають, як правило, небагато шансів,”- пише медик.
За інформацією, поранення у бійців складні: голови, грудей, живота, попереку. Мають відірвані кінцівки, важкі контузії. Наразі військові знаходяться у реанімації.
Нагадаємо, 21 квітня до військового шпиталю у Дніпрі доставили вісьмох бійців АТО.