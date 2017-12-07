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Трофимцева рассказала, о чем Украина договорилась с Китаем

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. 2017 год стал очень результативным для сотрудничества в агросекторе для Китая и Украины, однако еще много нереализованных возможностей. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время Третьего заседания Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Во время мероприятия между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством экономического развития и торговли Украины, Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Министерством сельского хозяйства КНР была подписана Программа украинского-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе.

“Основная цель подписанного документа — зафиксировать приоритетные направления украинского-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе и ключевые механизмы и инструменты такого сотрудничества. Это рамочное межправительственное соглашение даст толчок бизнеса двух стран для конкретных инвестиционных проектов в агросекторе”, — прокомментировала заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Она рассказала, что в течение двух последних лет товарооборот агропродукцией между Украиной и КНР составляет более 1 млрд долларов.

“Совет отметить, что по результатам 2017 года наши стороны смогли достичь важных результатов для дальнейшего сотрудничества. Это подписания Протоколов по экспорту замороженной говядины, свекольного жома и подсолнечного шрота из Украины в КНР, уже 27 украинских предприятий-производителей молочной продукции получили право экспорта своих товаров на рынок Китая”, - подчеркнула О.Трофимцева.

Напомним, по данным СМИ, этот визит китайской делегации в Украину и встреча с В.Гройсманом не в последнюю очередь связаны с кредитом ГПЗКУ. Речь идет о кредите на 1,5 млрд долларов, который Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины получила от Китая в 2012 году. По информации “Экономических известий”, сегодня китайская сторона обеспокоена тем, что Украина и вовсе пытается уйти от необходимости обслуживать и погашать многомиллиардный кредит, поскольку предприятия ГПЗКУ выводят из-под контроля корпорации.

“В сентябре Кабмин назначил нового исполняющего обязанности руководителя ГПЗКУ. Им стал Дмитрий Гавриш, который не имеет никакого отношения к предприятию ранее, однако имеет реноме успешного ликвидатора различных субъектов хозяйственной деятельности.

С его приходом, ГПЗКУ начала очень активно тратить имеющиеся на счетах средства на „модернизацию подконтрольных мукомольных предприятий“ в разных регионах страны. Все эти платежи, согласно условиям кредита, доступны для ознакомления китайской стороне. Однако напугало кредитора не это, а тот факт, что большие суммы государственных средств Гавриш начал тратить на заводы, которые сейчас активно выводятся из-под контроля ГПЗКУ с целью дальнейшей приватизации. Происходит это путем судебного спора между корпорацией и ГАК „Хлеб Украины“, в которых ГПЗКУ сознательно проигрывает. Китайская сторона при этом прекрасно понимает, что если вывести из-под контроля зерновой корпорации основные производственные мощности, то кредит ССЕС отдавать уже будет некому”, - отмечается в статье.

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