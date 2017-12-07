Трофімцева розповіла, про що Україна домовилася з Китаєм

КИЇВ. 7 грудня. УНН. 2017 рік став дуже результативним для співпраці в агросекторі для Китаю та України, проте ще є багато нереалізованих можливостей. Про це зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час Третього засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінагрополітики.