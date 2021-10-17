Держали пять бойцовских собак: в Харькове женщину загрызли в собственном дворе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция расследует обстоятельства смерти жительницы Новобаварского района Харькова, которую загрызли бойцовские собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию соответствующей области.
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“К оператору на линию 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки. Информация поступила в полицию 16 октября около 17:00”, — говорится в сообщении.
Детали
Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь держали при домовладении 5 собак бойцовской породы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.
Напомним
В сентябре в Бразилии суд признал право двух собак на моральную компенсацию от хозяев.