Тримали п'ять бійцівських собак: у Харкові жінку загризли у власному дворі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція розслідує обставини смерті мешканки Новобаварського району Харкова, яку загризли бійцівські собаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію відповідної області.
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“До оператора 102 зателефонувала жінка та повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки. Інформація надійшла до поліції 16 жовтня близько 17:00”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
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