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Тримали п'ять бійцівських собак: у Харкові жінку загризли у власному дворі

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція розслідує обставини смерті мешканки Новобаварського району Харкова, яку загризли бійцівські собаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію відповідної області.

Цитата

“До оператора 102 зателефонувала жінка та повідомила, що виявила тіло своєї сусідки, яку загризли собаки. Інформація надійшла до поліції 16 жовтня близько 17:00”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо

У вересні в Бразилії суд визнав право двох собак на моральну компенсацію від господарів.

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