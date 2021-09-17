У Бразилії суд визнав право двох собак на моральну компенсацію від господарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Апеляційний суд Парани (Бразилія) прийняв безпрецедентне рішення: двом собакам, які постраждали від жорстокого поводження, було надано право подати в суд на своїх колишніх власників. Про це пише УНН з посиланням на Rio Times Online.
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Справа почалася в серпні минулого року, коли неурядова організація врятувала собак Рембо і Спайка, яких залишили одних на 29 днів, поки їх власники подорожували.
Присвоєння такого статусу судом дає право тваринам претендувати на отримання моральної компенсації розміром близько 400 доларів.
Рішення було прийнято судом одноголосно, справа була відправлена на розгляд до першої інстанції. Як пояснила юрист і зоозахисниця Евелін Палуд, судом був створений прецедент, який в майбутньому допоможе відстоювати права і інтереси інших тварин.
Додамо
Ретрівер Спайк і пойнтер Рембо були врятовані поліцією в серпні минулого року, після того, як господарі собак залишили їх самих вдома. Тварини були сильно виснажені голодом і хворобами, для реабілітації їх передали в місцеву організацію по захисту тварин. Господарям собак відповіли відмовою на вимогу повернути вихованців.