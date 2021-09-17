В Бразилии суд признал право двух собак на моральную компенсацию от хозяев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Апелляционный суд Параны (Бразилия) принял беспрецедентное решение: двум собакам, пострадавших от жестокого обращения, было предоставлено право подать в суд на своих бывших владельцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Rio Times Online.
Детали
Дело началось в августе прошлого года, когда неправительственная организация спасла собак Рэмбо и Спайка, которых оставили одних на 29 дней, пока их владельцы путешествовали.
Присвоение такого статуса судом дает право животным претендовать на получение моральной компенсации в размере около 400 долларов.
Решение было принято судом единогласно, дело было отправлено на рассмотрение в первую инстанцию. Как объяснила юрист и зоозащитница Эвелин Палуд, судом был создан прецедент, который в будущем поможет отстаивать права и интересы других животных.
Добавим
Ретривер Спайк и пойнтер Рэмбо были спасены полицией в августе прошлого года, после того, как хозяева собак оставили их одних дома. Животные были сильно истощены голодом и болезнями, для реабилитации их передали в местную организацию по защите животных. Хозяевам собак ответили отказом на требование вернуть воспитанников.