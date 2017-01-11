Трехкратный чемпион Украины М.Ившин продолжит карьеру в БК "Черкасские Обезьяны"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. БК "Черкасские Обезьяны" вернули в состав экс-баскетболиста сборной Украины Максима Ившина, который начинал сезон в чемпионате Косово, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Черкасс.
Тяжелый форвард / центровой (рост - 2,09 метра) провел часть этого сезона в Косово, где выступал в составе "Пежа", и имел опыт игры в Еврокубке и Балтийской лиге. Статистика игрока в Балтийской лиге составляет 5,8 очка, 3 подбора в среднем за игру.
В составе "Черкасских обезьян" М.Ившин выступал в сезоне 2012-2013, когда был одним из лидеров коллектива. За "Обезьян" бигмен провел 41 матч, а его средняя статистика составляла 8,3 очка и 4,2 подбора.
Отметим, что в послужном списке украинца является выступления за "Азовмаш" (2003-2007 и 2010-2012 годы), "Строитель" (2007-2008 и 2014-2015 годы), "Полтава-Баскет" (2008-2009), "Донецк "(2009-2010)," Политехника "(2013-2014) и" Кривбасс "(2015-2016). В составе криворожан М.Ившин в прошлом сезоне стал бронзовым призером Суперлиги.
Напомним, что новичок "Черкасских обезьян" трижды выигрывал чемпионат Украины (2007, 2008, 2010), а в 2007-м, вместе с "Азовмашем", был финалистом Еврокубка. За сборную Украины М.Ившин выступал в 2006-м и 2008-м годах.
Добавим также, первая игра М.Ившина в составе "Обезьян" в этом сезоне должна состояться в субботу (14-го января), когда черкащане на выезде сыграют против "Будивельника".