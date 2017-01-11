Трикратний чемпіон України М.Івшин продовжить кар'єру в БК "Черкаські Мавпи"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. БК "Черкаські Мавпи" повернули в склад екс-баскетболіста збірної України Максима Івшина, котрий починав сезон в чемпіонаті Косова, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Черкас.
Важкий форвард/центровий (зріст - 2,09 метри) провів частину цього сезону у Косово, де виступав у складі "Пежа", і мав досвід гри у Єврокубку та Балтійській лізі. Статистика гравця у Балтійській лізі становить 5,8 очка, 3 підбирання в середньому за гру.
У складі "Черкаських Мавп" М.Івшин виступав у сезоні 2012-2013, коли був одним із лідерів колективу. За "Мавп" бігмен провів 41 матч, а його середня статистика складала 8,3 очки та 4,2 підбирання.
Зазначимо, що у послужному списку українця є виступи за "Азовмаш" (2003-2007 та 2010-2012 роки), "Будівельник" (2007-2008 та 2014-2015), "Полтава-Баскет" (2008-2009), "Донецьк" (2009-2010), "Політехніка" (2013-2014) та "Кривбас" (2015-2016). У складі криворіжців М.Івшин минулого сезону став бронзовим призером Суперліги.
Нагадаємо, що новачок "Черкаських Мавп" тричі вигравав чемпіонат України (2007, 2008, 2010), а у 2007-му, разом з "Азовмашем", був фіналістом Єврокубка. За збірну України М.Івшин виступав у 2006-му та 2008-му роках.
Додамо також, перша гра М.Івшина у складі "Мавп" цього сезону має відбутися в суботу (14-го січня), коли черкащани на виїзді зіграють проти "Будівельника".