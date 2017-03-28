Три киевские пляжи претендуют на получение международной награды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В этом году три столичных пляжа претендующих на получение награды "Голубой флаг" международного фонда экологического образования. Об этом сообщили УНН в ответе на информационный запрос пресс-служба КП "Плесо".
“Пляжи „Золотой“ (Днепровский район), „Детский“ (Днепровский район) и „Пуща-Водица“ (Святошинский район) в этом году претендуют на получение награды „Голубой флаг“ международного фонда экологического образования, которое получают пляжи во всем мире за внедрение современных стандартов безопасности, клининга и мероприятий по экологическому образованию”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, к летнему оздоровительному сезону 2017 в столице обустроят 11 официальных пляжей.