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Три київські пляжі претендують на отримання міжнародної нагороди

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Цього року три столичних пляжі претендують на отримання нагороди “Блакитний прапор” міжнародного фонду екологічної освіти. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит прес-служба КП “Плесо”.

“Пляжі "Золотий" (Дніпровський район), "Дитячий" (Дніпровський район) та "Пуща-Водиця" (Святошинський район) цього року претендують на отримання нагороди „Блакитний прапор“ міжнародного фонду екологічної освіти, яку отримують пляжі в усьому світі за впровадження сучасних стандартів безпеки, клінінгу та заходів з екологічної освіти”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, до літнього оздоровчого сезону 2017 року у столиці облаштують 11 офіційних пляжів.

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