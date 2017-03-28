Три київські пляжі претендують на отримання міжнародної нагороди

“Пляжі "Золотий" (Дніпровський район), "Дитячий" (Дніпровський район) та "Пуща-Водиця" (Святошинський район) цього року претендують на отримання нагороди „Блакитний прапор“ міжнародного фонду екологічної освіти, яку отримують пляжі в усьому світі за впровадження сучасних стандартів безпеки, клінінгу та заходів з екологічної освіти”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, до літнього оздоровчого сезону 2017 року у столиці облаштують 11 офіційних пляжів.