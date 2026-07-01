Три человека погибли в Мехико во время празднования болельщиками выхода в 1/8 финала ЧМ

Три человека погибли в Мехико после того, как болельщики вышли на улицу, чтобы отпраздновать выход сборной в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Мексика победила Эквадор со счетом 2:0 на стадионе "Ацтека" во вторник вечером и может встретиться с Англией на этой же арене в воскресенье, если команда Томаса Тухеля в среду одолеет ДР Конго.

Официальный аккаунт секретариата здравоохранения Мехико подтвердил, что от асфиксии погибли 44-летний мужчина, 19-летняя девушка и 48-летняя женщина. Все трое были обнаружены вблизи проспекта Пасео-де-ла-Реформа в центре города.

Глава правительства Мехико Клара Бругада написала в своем аккаунте в X:

"Как сообщило @SSaludCdMx, экстренные службы Мехико немедленно отреагировали на сообщение о трех людях без сознания в разных местах вблизи Пасео-де-ла-Реформа. Были задействованы все протоколы оказания медицинской помощи, однако, к сожалению, спасти их не удалось."

Сборная Мексики обыграла Эквадор 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира