Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8
Киев • УНН
Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.
Количество раненых в результате третьего за минувшие сутки удара по Харькову увеличилось до 8, сообщил поздно вечером 23 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Количество раненых увеличилось до восьми. Состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее. Остальные пострадавшие - острая реакция на стресс, состояние легкое
По его словам, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского белгорода.
Дополнение
По данным полиции, 23 января около 22:00 россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район Харькова. Ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение. Среди пострадавших 4-летний ребенок.
Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8
Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.
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