Третій за добу удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 8
Київ • УНН
Третій за 24 години удар по Харкову, завданий росіянами з використанням ракет С-300 з бєлгорода, призвів до поранення 8 осіб, у тому числі 4-річної дитини. Атака пошкодила житлові будинки, цивільну інфраструктуру та навчальний заклад.
Кількість поранених внаслідок третього за минулу добу удару по Харкові збільшилась до 8, повідомив пізно ввечері 23 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Кількість поранених збільшилась до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Інші постраждалі - гостра реакція на стрес, стан легкий
З його слів, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського бєлгорода.
Доповнення
За даними поліції, 23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район Харкова. Вдарили ракетами С-300. Пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти. Серед постраждалих 4-річна дитина.