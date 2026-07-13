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Треть боев за сутки пришлась на три направления - Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений, треть из которых - на трех направлениях. Противник нанес 70 авиаударов и применил 8676 дронов-камикадзе.

Треть боев за сутки пришлась на три направления - Генштаб обновил карту

Треть из 257 боев на фронте за минувшие сутки пришлась на три направления - Покровское, Славянское и Константиновское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 13 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 257 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8676 дронов-камикадзе и осуществил 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 32 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы и четыре пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток произошло три боестолкновения с противником, агрессор нанес пять авиаударов, сбросил 13 авиабомб, осуществил 96 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Гоптовка, Караичное, Лиман, Графское, Малая Волча, Отрадное.

На Купянском направлении враг осуществил три атаки в направлении Купянска и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Новый Мир, Степовое, Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва, Ставки, Новоселовка, Новомихайловка.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили три атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Долгой Балки, Степановки, Вильного и Кучерова Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филипповка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Сергеевка, Новое Шахово, Мирное, Новопавловка. 

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 16 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое, Варваровка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Луговского. 

На Приднепровском направлении минувших суток враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Россия потеряла еще 1600 военных и почти 500 единиц автотехники за сутки – Генштаб13.07.26, 07:09 • 2472 просмотра

Юлия Шрамко

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