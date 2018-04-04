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Тренер "Ромы" о четвертьфинале ЛЧ: ни в коем случае нельзя бояться "Барселону"

Киев  •  УНН

 • 9233 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Главный наставник римской “Ромы” Эусебио Ди Франческо прокомментировал первое противостояние с “Барселоной”, которое состоится сегодня на “Камп Ноу”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Как никогда раньше, сейчас будет важна командная игра. Мы приехали сюда, чтобы сделать что-то экстраординарное, хотя относимся к „Барселоне“ с огромным уважением. Возможно, это самый сильный клуб мира. Но мы хотим продолжать жить своей мечтой”, — начал специалист.

Ди Франческо считает, что его подопечные должны не бояться и дать сопернику минимум возможностей.

“Дойдя до этой стадии, „Рома“ уже продемонстрировала, что вышла на новый уровень. „Барселона“ может похвастаться отличным футбольным менталитетом, поэтому должны показать и мы. Нужно предоставить сопернику минимум возможностей и ни в коем случае не бояться. Надо играть в свой футбол. Когда мяч у нас, этого не надо бояться — этим необходимо пользоваться”, — добавил тренер.

Примечательно, что “Рома” на пути к противостоянию с каталонцами выбили из 1/8 финала донецкий “Шахтер”.

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