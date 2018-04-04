Тренер "Роми" про чвертьфінал ЛЧ: ні в якому разі не можна боятися "Барселону"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Головний наставник римської “Роми” Еусебіо Ді Франческо прокоментував перше протистояння з “Барселоною”, яке відбудеться сьогодні на “Камп Ноу”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Як ніколи раніше, зараз буде важлива командна гра. Ми приїхали сюди, щоб зробити щось екстраординарне, хоча ставимося до „Барселони“ з величезною повагою. Можливо, це найсильніший клуб світу. Але ми хочемо продовжувати жити своєю мрією”, — розпочав фахівець.
Ді Франческо вважає, що його підопічні повинні не боятися та дати супернику мінімум можливостей.
“Дійшовши до цієї стадії, „Рома“ вже продемонструвала, що вийшла на новий рівень. „Барселона“ може похвалитися відмінним футбольним менталітетом, то ж повинні показати і ми. Потрібно надати супернику мінімум можливостей і ні в якому разі не боятися. Треба грати в свій футбол. Коли м’яч у нас, цього не треба боятися — цим необхідно користуватися”, — додав тренер.
Примітно, що “Рома” на шляху до протистояння з каталонцями вибили з 1/8 фіналу донецький “Шахтар”.