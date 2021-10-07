Тренер "Ливерпуля" назвал бывшего украинского подопечного невероятным талантом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью бывшему клубу "Майнца" вспомнил выступления экс-форварда сборной Украины Андрея Воронина, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
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После вопроса о том, кого из состава “Майнца” он бы взял в свою нынешнюю команду, если бы игроку снова было 20 лет, Клопп назвал именно Воронина.
“Андрей Воронин. Если бы он хотя бы знал, насколько хорошим игроком был, то это было бы замечательно. Невероятный талант. Иногда кажется, что многие сложилось несправедливо. В мой первый сезон тренером я обычно выпускал его на замену. Однажды он пришел ко мне и спросил: „Клопп, почему я не попадаю в основу?“. Я ответил: „Хочешь честно скажу?“ Потому что ты никогда не жалуешься через это ”, - подчеркнул Клопп.
Справка
Воронин выступал за “Майнц” с 2000 по 2002 год. Забил 29 голов в 75 матчах.