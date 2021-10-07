Тренер “Ліверпуля” назвав колишнього українського підопічного неймовірним талантом

Цитата

Після питання про те, кого зі складу “Майнца” він би взяв у свою нинішню команду, якби гравцеві знову було 20 років, Клопп назвав саме Вороніна.

“Андрій Воронін. Якби він хоча б знав, наскільки хорошим гравцем був, то це було б чудово. Неймовірний талант. Іноді здається, що багато склалося несправедливо. У мій перший сезон тренером я зазвичай випускав його на заміну. Одного разу він прийшов до мене і запитав: „Клопп, чому я не потрапляю в основу?“. Я відповів: „Хочеш чесно скажу?“ Тому що ти ніколи не скаржишся через це”, — підкреслив Клопп.

Довідка

Воронін виступав за “Майнц” з 2000 по 2002 рік. Забив 29 голів в 75 матчах.