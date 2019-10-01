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Тренер "Аталанты": хотим узнать, как далеко находимся от команд вроде "Шахтера"

Киев • УНН

 • 9897 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини поставил высокую оценку донецкому "Шахтеру" по итогам предыдущих выступлений в Лиге чемпионов перед очным поединком с "горняками", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Тренер "Аталанты": хотим узнать, как далеко находимся от команд вроде "Шахтера"

Специалист считает, что его коллектива необходимо учиться и тянуться к результатам "Шахтера" на евроарене.

"Только посмотрите, каких результатов добился" Шахтер "на внутренней арене и в еврокубках за последние годы. В них отличные футболисты." Шахтер "регулярно играет в Лиге чемпионов, а нам нужно учиться буквально на ходу. Мы хотим быстрее понять свой уровень, узнать, как далеко находимся от команд вроде "Шахтера", - сообщил Гасперини.

Также специалист заявил, что у команды имеет право на ошибку.

"После сокрушительного поражения в Загребе права на ошибку у нас уже нет. С этого момента мы должны играть идеально", - подытожил наставник.

Добавим, что встреча команд пройдет сегодня в Милане в 19:55.

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