Тренер "Аталанти": хочемо дізнатися, як далеко знаходимося від команд на кшталт "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Головний тренер італійської "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні поставив високу оцінку донецькому "Шахтарю" за підсумками попередніх виступів у Лізі чемпіонів перед очним поєдинком з "гірниками", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Фахівець вважає, що його колективу необхідно вчитися та тягнутися до результатів "Шахтаря" на євроарені.
"Тільки подивіться, яких результатів домігся "Шахтар" на внутрішній арені та в єврокубках за останні роки. У них відмінні футболісти. "Шахтар" регулярно грає в Лізі чемпіонів, а нам потрібно вчитися буквально на ходу. Ми хочемо швидше зрозуміти свій рівень, дізнатися, як далеко знаходимося від команд на кшталт "Шахтаря", - повідомив Гасперіні.
Також спеціаліст заявив, що у команди немає право на помилку.
"Після нищівної поразки в Загребі права на помилку у нас вже немає. З цього моменту ми повинні грати ідеально", - підсумував наставник.
Додамо, що зустріч команд пройде сьогодні у Мілані о 19:55.