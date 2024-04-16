Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

В 19 медицинских учреждениях за период январь-март 2024 года, выполнено 131 органную трансплантацию. Соотношение в почти 70% от умершего донора и 33% от живого. Соответствующие данные указывают на дееспособность системы трансплантации, передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Только за три месяца текущего года в 19 медицинских учреждениях выполнили 131 органную трансплантацию. Остается выше доля пересадок от умершего донора - 67% (33% - от живого). Это соотношение является важным показателем дееспособности и развития системы трансплантации - говорится в сообщении.

Согласно официальной статистике Минздрава, больше всего органных трансплантаций проведено в Первом медицинском объединении Львова - 39 операций.

Также отмечается следующее:

Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова - 23 трансплантаций;

Институт сердца МЗ Украины - 15 трансплантаций.

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Сообщается, что 10 центров трансплантации провели в первом квартале 109 пересадок гемопоэтических стволовых клеток, из них 14 - детям.

Больше всего пациентов получили такую медицинскую помощь Черкасский клинический онкологический центр, - 18 человек, а также Киевский городской центр нефрологии и диализа (18) и Национальный институт рака (18).

Относительно сложных аллогенных трансплантаций от неродственного донора, - больше всего (7) пересадок выполнено в НДСБ Охматдет.

Напомним,

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