Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
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Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА
Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ
Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»
В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду
Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства
Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.
Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.
В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов
Центры Государственного предприятия "Документ" за рубежом в 7 странах обработали почти 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины.
Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну
Канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя КНР Си Цзиньпина использовать влияние Китая на россию, чтобы заставить путина прекратить войну на Украине и вывести российские войска.