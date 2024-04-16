Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  22426 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  28262 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  50796 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  80202 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  122884 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135854 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136122 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123328 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103054 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203559 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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12 апреля 2024, 06:00  •  346029 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  382167 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  396536 просмотра

Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.

Здоровье •   •  5610 просмотра
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Война •   •  7965 просмотра
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.

Новости Мира •   •  7633 просмотра
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.

Война •   •  8586 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.

Война •   •  8699 просмотра
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.

Война •   •  9783 просмотра
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.

Экономика •   •  10103 просмотра
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Война •   •  11339 просмотра
Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов

Центры Государственного предприятия "Документ" за рубежом в 7 странах обработали почти 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины.

Общество •   •  10643 просмотра
В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов

Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя КНР Си Цзиньпина использовать влияние Китая на россию, чтобы заставить путина прекратить войну на Украине и вывести российские войска.

Война •   •  10838 просмотра
Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну