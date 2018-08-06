Трампу предложили ужесточить меры против иностранных хакеров

Наиболее активно к подобным мерам президента склоняют Госдеп, Пентагон и Минфин. Они подчеркивают, что, например, российские хакеры могли попасть в энергосистемы США в 2017 году. Глава государства, по информации газеты, серьезно относится к предложениям.

Напомним, в июле Минюст США опубликовал список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба (бывшего ГРУ), участвовали в кибератаках и причастны к вмешательству в американские выборы. Их обвинили заочно в заговоре против американских властей, краже личных данных и отмывании денег. В том же месяце Сенатор от Миссури и демократ Клэр МакКаски заявила о неудачной атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть в сенате.