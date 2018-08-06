Трампу запропонували посилити заходи проти іноземних хакерів

Найбільш активно до подібних заходів президента схиляють Держдеп, Пентагон і Мінфін. Вони підкреслюють, що, наприклад, російські хакери могли потрапити в енергосистеми США в 2017 році. Глава держави, за інформацією газети, серйозно ставиться до пропозицій.

Нагадаємо, в липні Мін’юст США опублікував список з 12 осіб, які є співробітниками російського Генштабу (колишнього ГРУ), брали участь у кібератаках і причетні до втручання в американські вибори. Їх звинуватили заочно в змові проти американської влади, крадіжці особистих даних і відмиванні грошей. У тому ж місяці Сенатор від Міссурі і демократ Клер МакКаскі заявила про невдалу атаку російських хакерів на її комп’ютерну мережу в сенаті.