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Трампу запропонували посилити заходи проти іноземних хакерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа представила американському лідеру перелік додаткових заходів для протидії хакерам, пов’язаним зі Росією, Китаєм, Іраном і КНДР, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Найбільш активно до подібних заходів президента схиляють Держдеп, Пентагон і Мінфін. Вони підкреслюють, що, наприклад, російські хакери могли потрапити в енергосистеми США в 2017 році. Глава держави, за інформацією газети, серйозно ставиться до пропозицій.

Нагадаємо, в липні Мін’юст США опублікував список з 12 осіб, які є співробітниками російського Генштабу (колишнього ГРУ), брали участь у кібератаках і причетні до втручання в американські вибори. Їх звинуватили заочно в змові проти американської влади, крадіжці особистих даних і відмиванні грошей. У тому ж місяці Сенатор від Міссурі і демократ Клер МакКаскі заявила про невдалу атаку російських хакерів на її комп’ютерну мережу в сенаті.

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