Трамп заявил, что СМИ принизили его "великолепную встречу с Путиным"

"У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Это очень плохо для нашей страны!" - отметил Трамп в Twitter.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних отношений.