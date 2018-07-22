Трамп заявил, что СМИ принизили его "великолепную встречу с Путиным"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки и, что СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете. Об этом президент Дональд Трап написал в своем микроблоге в в Twitter, передает УНН.
"У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Это очень плохо для нашей страны!" - отметил Трамп в Twitter.
Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних отношений.