Трамп заявил, что СМИ принизили его "великолепную встречу с Путиным"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38317 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102004 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124046 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168908 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153268 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181183 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Трамп заявил, что СМИ принизили его "великолепную встречу с Путиным"

Трамп заявил, что СМИ принизили его "великолепную встречу с Путиным"

Киев  •  УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки и, что СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете. Об этом президент Дональд Трап написал в своем микроблоге в в Twitter, передает УНН.

"У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Это очень плохо для нашей страны!" - отметил Трамп в Twitter.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонних отношений.

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